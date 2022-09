Diego Costa trova squadra: firme in arrivo con il nuovo club (Di lunedì 5 settembre 2022) Il ko di Kalajdzic ha spinto il Wolverhampton ad accelerare per la ricerca di un nuovo attaccante. I Wolves hanno trovato l'accordo con... Leggi su calciomercato (Di lunedì 5 settembre 2022) Il ko di Kalajdzic ha spinto il Wolverhampton ad accelerare per la ricerca di unattaccante. I Wolves hannoto l'accordo con...

sportli26181512 : Diego Costa trova squadra: firme in arrivo con il nuovo club: Il ko di Kalajdzic ha spinto il Wolverhampton ad acce… - okcalciomercato : Wolverhampton, pazza idea Diego Costa per sostituire l’infortunato Kalajdzic - Curfice1 : RT @32_sley: The ire in Diego Costa. - juliano_fj : @geglobo novo diego costa - 32_sley : The ire in Diego Costa. -