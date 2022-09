Covid, a Bergamo 68 nuovi contagi. In Lombardia + 738 positivi e 4 i decessi (Di lunedì 5 settembre 2022) I dati. Il report giornaliero sullo sviluppo della pandemia nelle ultime 24 ore aggiornato a lunedì 5 settembre. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 5 settembre 2022) I dati. Il report giornaliero sullo sviluppo della pandemia nelle ultime 24 ore aggiornato a lunedì 5 settembre.

LaVeritaWeb : Caro Roberto Speranza, la prego: chieda scusa. Vada a Bergamo, a Lodi, a Cremona, dove vuole, s’inginocchi davanti… - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Il Pd vuole il colpo di spugna sul Covid Crisanti, oggi a fianco di Speranza dop… - Invetriata : @impaziente0 @ATS_BERGAMO No, PURTROPPO è completamente vera. P.9 del Vademecum Covid per la scuola, Sezione gestio… - DiegoA20_17_38 : @PolliceAzzurro @WLT79 Se dico Bergamo covid si. Se è una cosa che può dirsi di chiunque, cambiando solo il soggetto, no. - marmanyoro : @a_meluzzi Fake vecchia trita e ritrita ma ?? e chi non ha pudore prova ancora a guadagnare sui morti con falsità, v… -