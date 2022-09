Calcio | Serie A | Torino-Lecce 1-0**

(Di lunedì 5 settembre 2022), 5 set. - (Adnkronos) - Ilbatte 1-0 ilnel posticipo del lunedì sera della quinta giornata diA disputato allo stadio Olimpico-Grande. A decidere il match il gol di Vlasic al 40'. In classifica i granata salgono al 4° posto insieme a Roma e Udinese con 10 punti, mentre i salentini restano fermi a quota 2 in 17/a posizione insieme alla Sampdoria.

