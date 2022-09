Arena ‘60 | ‘70 | ‘80… e ‘90 | ecco il cast

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 5 settembre 2022) Amadeus L’Suzuki ‘60, ‘70, ‘80 e…90! è pronta a far cantare e ballare il pubblico di Rai1. Dopo il successo della prima edizione, Amadeus torna infatti al timone dello show musicale di Rai1, che andrà in onda sabato 17 settembre, 24 settembre e 1° ottobre (ma registrato, per tre serate di seguito, dal 12 al 14 settembre). Al centro della scena, che avrà come sfondo l’di Verona, la playlist di hit che hanno segnato quattro decenni (new entry sono gli anni 90), in quanto simbolo della musica mondiale, interpretate dagli artisti originali. Conosciamo insieme il. Nel corso della prima serata, che verrà registrata il 12 settembre, saliranno sul palco Gloria Gaynor con “I will survive”, Paul Young con “Love of the common people”, Orchestral Manoeuvres in The Dark con “Enola Gay”, i Ricchi e Poveri con “Sarà perché ti ...