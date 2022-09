Arcane è la prima serie animata Netflix a vincere un Emmy

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 5 settembre 2022), latv, è il primo show in streaming ail premio per migliore. La vittoria è davvero importante per, poiché è lavolta il colosso streaming si aggiudica il premio: Big Mouth e BoJack Horseman sono stati nominati in passato, ma nessuno dei due ha portato a casa il premio. Tra gli altri concorrenti all’per l’Animazione eccezionale di quest’anno c’erano Bob’s Burgers, Rick and Morty, The Simpsons e What If…?vince l’per la miglioreChristian Linke, co-creatore di, era presente per ritirare il premio. Nel suo discorso, Linke ha ringraziato le fonti di ...