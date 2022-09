Volley, Mondiali 2022: Polonia contro la Tunisia per accedere ai quarti, gli Stati Uniti affrontano la Turchia (Di domenica 4 settembre 2022) Seconda giornata dedicata agli ottavi di finale ai Campionati del Mondo di pallavolo maschile 2022. Due partite previste oggi dal programma, entrambe alla Gliwice Arena di Gliwice, in Polonia, impianto dalle notevole dimensioni nelle vicinanze di Katowice, altra città polacca che ha ospitato parte della fase a gironi e che ospiterà gli atti conclusivi dell’evento. Le prime squadre a scendere in campo oggi saranno Stati Uniti e Turchia. La nazionale a stelle e strisce, nonostante l’ottava posizione nel tanto criticato “combined ranking” delle squadre qualificate agli ottavi di finale, ha trovato un incrocio piuttosto favorevole e partiranno come netti favoriti. Una forte struttura tattica ed il grande equilibrio tra gli attaccanti di palla alta sono i grandi pregi della nazionale statunitense che, dopo ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) Seconda giornata dedicata agli ottavi di finale ai Campionati del Mondo di pallavolo maschile. Due partite previste oggi dal programma, entrambe alla Gliwice Arena di Gliwice, in, impianto dalle notevole dimensioni nelle vicinanze di Katowice, altra città polacca che ha ospitato parte della fase a gironi e che ospiterà gli atti conclusivi dell’evento. Le prime squadre a scendere in campo oggi saranno. La nazionale a stelle e strisce, nonostante l’ottava posizione nel tanto criticato “combined ranking” delle squadre qualificate agli ottavi di finale, ha trovato un incrocio piuttosto favorevole e partiranno come netti favoriti. Una forte struttura tattica ed il grande equilibrio tra gli attaccanti di palla alta sono i grandi pregi della nazionale statunitense che, dopo ...

Eurosport_IT : Per Michieletto e Giannelli il volley è tutto...o quasi ?? Tra poco saranno in campo nell'ottavo di finale dei Mond… - Agenzia_Ansa : L'Italia si è qualificata per i quarti di finale dei Mondiali di pallavolo, battendo 3-1 Cuba a Lubiana (parziali 2… - Gazzetta_it : Italia, che sofferenza: batte Cuba 3-1 e vola ai quarti #MWCH2022 - EmilianoVerga : RT @Eurosport_IT: Grandi ragazzi! ?????? Ora attendiamo ai quarti una tra Francia e Giappone ?? #MWCH2022 | #ItaliaCuba | #Volley https://t.… - gdstwits : Mondiali Volley: L’Italia batte Cub -