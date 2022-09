Udinese-Roma, Sottil: “Siamo in un ottimo momento, oggi giocata una grandissima gara” (Di domenica 4 settembre 2022) Il tecnico dell’Udinese Sottil, ai microfoni di Dazn, ha commentato la vittoria ottenuta contro la Roma per 4-0. Queste le parole dell’allenatore bianconero: “Siamo in un ottimo momento, stiamo bene fisicamente e abbiamo giocato un’ottima partita. Abbiamo cercato di pressare alto e con intensità, giocando un buon calcio e andando sempre in avanti. Abbiamo concesso poco alla Roma e credo abbiamo meritato la vittoria, complimenti ai ragazzi. Stiamo lavorando molto sul nostro gioco, oggi l’idea era quella di non correre dietro alla Roma e ci Siamo riusciti”. Sulle prospettive future, Sottil dichiara: “La rosa è molto competitiva, con diverse alternative e giocatori di qualità. Sto cercando di dare ... Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) Il tecnico dell’, ai microfoni di Dazn, ha commentato la vittoria ottenuta contro laper 4-0. Queste le parole dell’allenatore bianconero: “in un, stiamo bene fisicamente e abbiamo giocato un’ottima partita. Abbiamo cercato di pressare alto e con intensità, giocando un buon calcio e andando sempre in avanti. Abbiamo concesso poco allae credo abbiamo meritato la vittoria, complimenti ai ragazzi. Stiamo lavorando molto sul nostro gioco,l’idea era quella di non correre dietro allae ciriusciti”. Sulle prospettive future,dichiara: “La rosa è molto competitiva, con diverse alternative e giocatori di qualità. Sto cercando di dare ...

