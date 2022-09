Supplenze 2022, ancora sedi da assegnare. Ecco come funziona l’algoritmo [VIDEO] (Di domenica 4 settembre 2022) "Se l'algoritmo funziona rispettando il punteggio e le scelte fatte dai candidati, allora il sistema va bene. Però a volte sono gli stessi candidati a sbagliare qualcosa nella domanda e quindi poi è difficile dire che l'algoritmo non funziona e penalizza i candidati. Bisogna sempre valutare ogni situazione". L'articolo Supplenze 2022, ancora sedi da assegnare. Ecco come funziona l’algoritmo VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 4 settembre 2022) "Se l'algoritmorispettando il punteggio e le scelte fatte dai candidati, allora il sistema va bene. Però a volte sono gli stessi candidati a sbagliare qualcosa nella domanda e quindi poi è difficile dire che l'algoritmo none penalizza i candidati. Bisogna sempre valutare ogni situazione". L'articoloda

ProfCaffarel : Supplenze 2022 da GPS: come funziona il secondo turno di nomina? Veramente in ?@USRLombardia? devono ancora fare il… - zazoomblog : Supplenze 2022 sarà possibile inviare MAD anche se iscritti in GPS? [VIDEO] - #Supplenze #possibile #inviare… - orizzontescuola : Supplenze 2022, sarà possibile inviare MAD anche se iscritti in GPS? [VIDEO] - zazoomblog : Supplenze 2022 da GPS: come funziona il secondo turno di nomina? - #Supplenze #funziona #secondo #turno - lacittanews : Di Nino Sabella L’aspirante, che nella domanda ha indicato come tipo di contratto “annuale” e “fino… -