Rompicapo Fiammiferi | sfida gli amici | avrete solo 3 mosse segrete

Con questo Rompicapo Fiammiferi ti divertirai. Se sei in compagnia, potrai sfidare gli amici, ma attenzione perché avrete solo 3 mosse. Rompicapo Fiammiferi CK 03 09 22 (Brightside screenshot)Questo Rompicapo dei Fiammiferi è adattissimo a chi vuole mettere alla prova il proprio quoziente intellettivo. Se ti trovi in compagnia, potrai sfidare gli amici. Vediamo insieme quali sono le regole per risolverlo. I Rompicapo e i test di logica sono un ottimo passatempo per allenare la propria mente. Si può fare tutti i giorni e ci si può dedicare a testare le proprie abilità mentali. Questo Rompicapo dei ...

Rompicapo: solo i migliori formano 2 quadrati spostando solo 2 fiammiferi Quello che vedrete è una costruzione geometrica di 8 fiammiferi. La prima cosa che vi salterà agli occhi è una sorta di quadrato chiuso con altre forme aperte. Arrivati a questo punto riflettete e ... Questo gioco vi farà impazzire: risolverlo è davvero impossibile se non usi questa tecnica La prima soluzione al rompicapo è piuttosto semplice: 5+6 < 545, cioè 11 minore di 545. È vero, ma come abbiamo fatto Abbiamo semplicemente mosso il primo dei due fiammiferi del segno = inclinandolo ...