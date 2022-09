Roma. Tor de’ Cenci | Quarticciolo. Due piantagioni di cannabis scoperte dai Carabinieri. Arrestato un 46enne, denunciato un 61enne (Di domenica 4 settembre 2022) Cronache Cittadine Roma – Prosegue l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, finalizzata ad L'articolo Roma. Tor de’ Cenci Quarticciolo. Due piantagioni di cannabis scoperte dai Carabinieri. Arrestato un 46enne, denunciato un 61enne Cronache Cittadine. Leggi su cronachecittadine (Di domenica 4 settembre 2022) Cronache Cittadine– Prosegue l’attività deidel Comando Provinciale di, coordinata dalla Procura della Repubblica di, finalizzata ad L'articolo. Tor de’. DuedidaiununCronache Cittadine.

soul90rebel : @massimo0123456 Ho scelto Tor Vergata a Roma, perché c'erano dei posti in più, rispetto alla Sapienza. - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Via del Foro Italico ?????? Rallentamenti tra Viale di Tor di Quinto e Via Salaria > San Giovanni #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Lavori - SS148 via Pontina tra Tor de Cenci e Castel di Decima ? Chiusura notturna dalle 22:00 alle 06:… - marypotatogirl : Più si avvicina dicembre più la laurearmi sembra impossibile!! Ho scoperto che il codice dell’esame che ho verbali… - LuceverdeRoma : ???#Roma #incidente - Viale Tor di Quinto ??????Rallentamenti altezza Viale Carabinieri a Cavallo > Ponte Milvio #Luceverde #Lazio -