Ora legale permanente, pressing sul Governo (Di domenica 4 settembre 2022) Il Codacons promuove a pieni voti la proposta della Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) di adottare l’ora legale permanente come forma di contrasto al caro-energia. E annuncia oggi una formale diffida al Governo affinché adotti al più presto la misura. Pena un ricorso al Tar del Lazio per obbligare l’esecutivo a rinunciare al passaggio all’ora solare. Una storica battaglia “Da circa 20 anni chiediamo di eliminare il passaggio da ora legale a ora solare, e in base ai nostri sondaggi l’80 per cento dei cittadini italiani si dice contrario al cambio delle lancette dell’orologio da eseguire due volte l’anno”, spiega il presidente Carlo Rienzi. Più problemi che benefici I costi relativi al passaggio all’ora legale a quella solare e viceversa sono decisamente superiori ai benefici: conseguenze ... Leggi su ildenaro (Di domenica 4 settembre 2022) Il Codacons promuove a pieni voti la proposta della Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) di adottare l’oracome forma di contrasto al caro-energia. E annuncia oggi una formale diffida alaffinché adotti al più presto la misura. Pena un ricorso al Tar del Lazio per obbligare l’esecutivo a rinunciare al passaggio all’ora solare. Una storica battaglia “Da circa 20 anni chiediamo di eliminare il passaggio da oraa ora solare, e in base ai nostri sondaggi l’80 per cento dei cittadini italiani si dice contrario al cambio delle lancette dell’orologio da eseguire due volte l’anno”, spiega il presidente Carlo Rienzi. Più problemi che benefici I costi relativi al passaggio all’oraa quella solare e viceversa sono decisamente superiori ai benefici: conseguenze ...

Agenzia_Ansa : Con la crisi energetica, alla luce del nuovo stop del Nord Stream, in Italia si fa largo l'ipotesi di prorogare l'o… - fattoquotidiano : Ora legale tutto l’anno, la proposta per ridurre i consumi di energia, risparmiare 500 milioni e tagliare le emissi… - GiovaQuez : La cosa più banale da cui iniziare non sarebbe intanto quella di mantenere l’ora legale? Capisco che per Rizzo sia… - peteragnese : @OfficinaDiMarK Ma evitare la storia dell'ora legale non sarebbe già qualcosa? - MauroSeverino11 : Che bel programmino: Immunità parlamentare, no intercettazioni, lgbt sufficienti le unioni civili, stop RDC, blocco… -