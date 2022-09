Morto a 13 anni dopo un volo dal quarto piano | spunta la chat segreta di minacce ad Alessandro | «Ti devi uccidere»

RaiTre : È morto Mikhail #Gorbaciov ultimo presidente dall'Unione Sovietica. Protagonista della scena mondiale, alla fine de… - fanpage : È morto nella fonderia in cui lavorava, schiacciato da una colata di venti tonnellate. Una tragedia orribile, l'enn… - fanpage : Mikhail #Gorbaciov è morto all’età di 92 anni, ha riferito il Central Clinical Hospital di Mosca. La conferma dell’… - SirNeneBanBot14 : RT @chil_q: ISTIGAZIONE AL SUICIDIO O FATALIA? Alessandro morto cadendo dalla finestra a 13 anni, le minacce dei bulli sulla chat. Ipotesi… - UBKFrantizek : RT @SaverioMascaro: 'MORTE NATURALE ' ?????????????????? IN CHE SENSO ? ?????????????????? -

È di due giorni fa, invece, l'incidente in cui un operaio di 59incastrato in un macchinario in una azienda di griglie di ferro della provincia di Varese. L'ultimo infortunio mortale in ...Sono in via di identificazione i componenti di una vera e propria gang che aveva preso di mira Alessandro, il 13enne di Gragnanogiovedì mattina dopo un volo di quasi 15 metri. Dai primi ...(ANSA) - TRIESTE, 04 SET - Un centinaio di persone ha manifestato oggi davanti al Centro per i rimpatri e per i richiedenti asilo (Cpr) di Gradisca ...Un terzo giovane di 14 anni, svizzero domiciliato nel Mendrisiotto, che non faceva parte della comitiva, si è attivato per soccorrere i due coetanei ma è precipitato anche lui. Il 14enne caduto per ...