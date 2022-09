Kvaratskhelia nel mirino del Barcellona e Spalletti… (Di domenica 4 settembre 2022) Kvaratskhelia sembra essere entrato nel mirino dei catalani che potrebbero fare un’offerta nelle prossime sessioni di mercato Kvicha Kvaratskhelia fa impazzire proprio tutti a Napoli e non solo. Infatti, il giocatore sarebbe entrato nel mirino del Barcellona, che potrebbe tentare un approccio nella prossima sessione invernale di mercato. I catalani dovranno stare attenti, però, perché L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 4 settembre 2022)sembra essere entrato neldei catalani che potrebbero fare un’offerta nelle prossime sessioni di mercato Kvichafa impazzire proprio tutti a Napoli e non solo. Infatti, il giocatore sarebbe entrato neldel, che potrebbe tentare un approccio nella prossima sessione invernale di mercato. I catalani dovranno stare attenti, però, perché L'articolo

OptaPaolo : 5 - Khvicha Kvaratskhelia è stato coinvolto in cinque gol in Serie A, più di ogni altro giocatore nelle prime quatt… - fanpage : Kvaratskhelia è stato coinvolto in cinque gol in Serie A, più di ogni altro giocatore nelle prime quattro presenze… - Iamocean104 : RT @MicheleTorreFNS: Grande prova di carattere. Benissimo Anguissa Kim Lobo. #kvaratskhelia non puoi non amarlo. Ora è festa qui nel settor… - simone_pavia : #Kvaratskhelia gol a parte, nel primo tempo ha fatto una roba pazzesca. 'Veronica' stile #Zidane con tiro da fuori… - PeppeMgl : RT @OptaPaolo: 5 - Khvicha Kvaratskhelia è stato coinvolto in cinque gol in Serie A, più di ogni altro giocatore nelle prime quattro presen… -