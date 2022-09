F1: Leclerc, 'difficile fare di più del terzo posto, dobbiamo accettarlo' (Di domenica 4 settembre 2022) Zandvoort, 4 set. - (Adnkronos) - “Onestamente credo che fosse difficile fare meglio. Abbiamo avuto sfortuna con la virtual safety car ma non so se avrebbe cambiato qualcosa. Max era troppo veloce e le Mercedes volavano con le gomme hard, mentre noi abbiamo faticato a trovare il feeling. Nel complesso dobbiamo accettare questo terzo posto". Queste le parole di Charles Leclerc dopo il terzo posto nel Gp d'Olanda. "Battaglia con Lewis? Lui stava soffrendo, noi avevamo più grip e siamo riusciti a superarlo -aggiunge il 24enne monegasco della Ferrari-. Loro però sono stati in grado di mantenere bene le gomme negli ultimi giri, quindi non è stato semplice. Lotta al titolo? Ora il distacco è molto ampio. Prendiamo una gara alla volta e vediamo cosa sarà ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Zandvoort, 4 set. - (Adnkronos) - “Onestamente credo che fossemeglio. Abbiamo avuto sfortuna con la virtual safety car ma non so se avrebbe cambiato qualcosa. Max era troppo veloce e le Mercedes volavano con le gomme hard, mentre noi abbiamo faticato a trovare il feeling. Nel complessoaccettare questo". Queste le parole di Charlesdopo ilnel Gp d'Olanda. "Battaglia con Lewis? Lui stava soffrendo, noi avevamo più grip e siamo riusciti a superarlo -aggiunge il 24enne monegasco della Ferrari-. Loro però sono stati in grado di mantenere bene le gomme negli ultimi giri, quindi non è stato semplice. Lotta al titolo? Ora il distacco è molto ampio. Prendiamo una gara alla volta e vediamo cosa sarà ...

