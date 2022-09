F 1 | GP Olanda - Verstappen trionfa davanti al suo pubblico

Leggi su quattroruote

(Di domenica 4 settembre 2022) Maxha vinto il Gran Premio d': un successo non certo semplice per il pilota di casa che rende ancora più dolce il fine settimana del campione del mondo in carica, praticamente ormai senza rivali per il suo bis iridato. Sul podio di Zandvoort troviamo il coriaceo George Russell e un non proprio soddisfatto Charles Leclerc, che è riuscito solo nel finale ritrovare la Top 3 dopo una gara tutta in salita. Una vittoria sudata. Pur partendo dalla pole position, per Maxquesta non è stata una gara semplice. Ha dovuto gestire le gomme che hanno avuto un importante degrado termico e si è dovuto guardare dalle due Mercedes che gli hanno conteso il successo fino alla fine. Alla ripartenza dopo la Safety Car, Hamilton era in testa: per Max però il sorpasso è stato ...