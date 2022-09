Convocati Monza, le scelte di Stroppa per l’Atalanta: fuori in tre (Di domenica 4 settembre 2022) Convocati Monza, le scelte del tecnico Stroppa in vista del match in programma domani contro l’Atalanta: tre assenti Il Monza ha comunicato la lista dei Convocati per l’Atalanta. fuori Carboni, che si aggiunge ai lungodegenti D’Alessandro e Ranocchia. Portieri: 16 Di Gregorio, 89 Cragno, 91 Sorrentino.Difensori: 3 Pablo Marí, 4 Marlon, 5 Caldirola, 19 Birindelli, 26 Antov, 34 Marrone, 55 Izzo.Centrocampisti: 6 Rovella, 7 Machin, 8 Barberis, 10 Valoti, 12 Sensi, 22 F. Ranocchia, 28 Colpani, 30 Carlos Augusto, 32 Pessina, 38 Bondo, 79 Molina, 80 Vignato.Attaccanti: 9 Gytkjaer, 17 Caprari, 37 Petagna, 47 Mota Carvalho, 84 Ciurria. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 settembre 2022), ledel tecnicoin vista del match in programma domani contro: tre assenti Ilha comunicato la lista deiperCarboni, che si aggiunge ai lungodegenti D’Alessandro e Ranocchia. Portieri: 16 Di Gregorio, 89 Cragno, 91 Sorrentino.Difensori: 3 Pablo Marí, 4 Marlon, 5 Caldirola, 19 Birindelli, 26 Antov, 34 Marrone, 55 Izzo.Centrocampisti: 6 Rovella, 7 Machin, 8 Barberis, 10 Valoti, 12 Sensi, 22 F. Ranocchia, 28 Colpani, 30 Carlos Augusto, 32 Pessina, 38 Bondo, 79 Molina, 80 Vignato.Attaccanti: 9 Gytkjaer, 17 Caprari, 37 Petagna, 47 Mota Carvalho, 84 Ciurria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

