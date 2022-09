Conti deposito settembre 2022: borsino rendimenti, banche non alzano i tassi (Di domenica 4 settembre 2022) La tendenza era nell’aria ma adesso è arrivata la conferma: nessuna ha ulteriormente rivisto al rialzo i tassi riconosciuti sui rispettivi Conti deposito. Dopo lo “sforzo” di agosto, quindi, a settembre tutto resta invariato con i migliori Conti deposito che confermano il loro primato pur non migliorando la proposta. Eppure non erano in pochi ad attendersi un ulteriore rialzo dei rendimenti offerti sui depositi (perlomeno su quelli non svincolabili). Il contesto generale, infatti, aveva alimentato le speranze che a settembre i tassi offerti dalle banche sui Conti deposito potessero salire ancora. Fattori come il rally dell’inflazione (ai massimi in tutti i paesi dell’area Euro) e il ... Leggi su risparmioggi (Di domenica 4 settembre 2022) La tendenza era nell’aria ma adesso è arrivata la conferma: nessuna ha ulteriormente rivisto al rialzo iriconosciuti sui rispettivi. Dopo lo “sforzo” di agosto, quindi, atutto resta invariato con i miglioriche confermano il loro primato pur non migliorando la proposta. Eppure non erano in pochi ad attendersi un ulteriore rialzo deiofferti sui depositi (perlomeno su quelli non svincolabili). Il contesto generale, infatti, aveva alimentato le speranze che aofferti dallesuipotessero salire ancora. Fattori come il rally dell’inflazione (ai massimi in tutti i paesi dell’area Euro) e il ...

