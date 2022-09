Colpo Napoli a Roma: arrivano i complimenti di De Laurentiis (Di domenica 4 settembre 2022) I tre punti d'oro ottenuti all 'Olimpico contro la Lazio hanno permesso al Napoli di balzare temporaneamente in testa alla classifica di Serie A , a pari merito con il Milan . A fare i complimenti ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 4 settembre 2022) I tre punti d'oro ottenuti all 'Olimpico contro la Lazio hanno permesso aldi balzare temporaneamente in testa alla classifica di Serie A , a pari merito con il Milan . A fare i...

