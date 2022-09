Caro spesa, ecco i supermercati più convenienti (Di domenica 4 settembre 2022) ecco quali sono le insegne più convenienti anche a Napoli e in Campania per aiutarci a identificare i punti vendita più economici contro il Caro spesa. La spesa risulta da sempre tra le voci che gravano maggiormente sul portafoglio degli italiani. Negli ultimi mesi, l’elevata inflazione generale ha provocato un’impennata dei prezzi di beni e Leggi su 2anews (Di domenica 4 settembre 2022)quali sono le insegne piùanche a Napoli e in Campania per aiutarci a identificare i punti vendita più economici contro il. Larisulta da sempre tra le voci che gravano maggiormente sul portafoglio degli italiani. Negli ultimi mesi, l’elevata inflazione generale ha provocato un’impennata dei prezzi di beni e

copponio : @Ettore_Rosato Grazie per aver svenuto l’Italia e per continuarla a svendere. Grazie per aver messo in ginocchio le… - SkyTG24 : Caro prezzi, un italiano su due costretto a tagliare il carrello della spesa - MaggioreSimona : L'Iva sugli alimenti, su uno scontrino di €50, corrisponde a €0,20. Mi potrebbe spiegare il 'genio' come pensa di r… - stiamoumani : @EnricoLetta Allo stato dei fatti davanti a noi ci sono e già in essere: chiusure, razionamenti, licenziamenti, bol… - stranifattinews : Caro prezzi, la spesa costa 800 euro in più -