Canoa slalom, Coppa del Mondo 2022: tre azzurri su cinque in finale nella canoa, (Di domenica 4 settembre 2022) Ultima giornata delle finali di canoa slalom a La Seu d’Urgell, in Catalogna; mattinata dedicata alle semifinali di canoa, in cui sono state decise le rose dei 10 partecipanti alle finali che si terranno tra poche ore. Due italiani su tre nella finale maschile che si terrà fra poco più di un’ora. Raffaello Ivaldi stacca il pass per l’ultimo atto in 94.47 (due penalità) alle spalle dello spagnolo Miquel Trave, autore del miglior tempo in 92.77; a fargli compagnia c’è Roberto Colazingari, settimo assoluto in 96.25. Rimane invece estromesso Paolo Ceccon: a condannarlo è un tocco di palina in porta 15 che gli commina due penalità e lo installa all’undicesimo posto in 97.68, a 81 centesimi dall’ultimo tempo utile del britannico Ryan Westley (quattro penalità) e dello ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) Ultima giornata delle finali dia La Seu d’Urgell, in Catalogna; mattinata dedicata alle semifinali di, in cui sono state decise le rose dei 10 partecipanti alle finali che si terranno tra poche ore. Due italiani su tremaschile che si terrà fra poco più di un’ora. Raffaello Ivaldi stacca il pass per l’ultimo atto in 94.47 (due penalità) alle spalle dello spagnolo Miquel Trave, autore del miglior tempo in 92.77; a fargli compagnia c’è Roberto Colazingari, settimo assoluto in 96.25. Rimane invece estromesso Paolo Ceccon: a condannarlo è un tocco di palina in porta 15 che gli commina due penalità e lo installa all’undicesimo posto in 97.68, a 81 centesimi dall’ultimo tempo utile del britannico Ryan Westley (quattro penalità) e dello ...

