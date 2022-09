Bernardo Zannoni con “I miei stupidi intenti” protagonista dell’apertura di Pordenonelegge (Di domenica 4 settembre 2022) Sarà Bernardo Zannoni, freschissimo vincitore del 60° Premio Campiello con il romanzo “I miei stupidi intenti” (Sellerio), il protagonista della serata di apertura della 23^ edizione di Pordenonelegge, la Festa del Libro con gli Autori in programma dal 14 al 18 settembre. Appuntamento mercoledì 14 settembre, alle 21, a Pordenone nello Spazio Gabelli: il vincitore sarà festeggiato dal direttore artistico di Pordenonelegge Gian Mario Villalta, affiancato da Daria Galateria, componente della Giuria dei Letterati e da Eugenio Calearo Ciman, componente del Comitato di Gestione del Premio Campiello. Nel segno di un gemellaggio letterario consolidato, per l’11° anno si rinnova dunque la partnership fra Pordenonelegge e il Premio Campiello. A Pordenone si ... Leggi su udine20 (Di domenica 4 settembre 2022) SaràZannoni, freschissimo vincitore del 60° Premio Campiello con il romanzo “I” (Sellerio), ildella serata di apertura della 23^ edizione di, la Festa del Libro con gli Autori in programma dal 14 al 18 settembre. Appuntamento mercoledì 14 settembre, alle 21, a Pordenone nello Spazio Gabelli: il vincitore sarà festeggiato dal direttore artistico diGian Mario Villalta, affiancato da Daria Galateria, componente della Giuria dei Letterati e da Eugenio Calearo Ciman, componente del Comitato di Gestione del Premio Campiello. Nel segno di un gemellaggio letterario consolidato, per l’11° anno si rinnova dunque la partnership frae il Premio Campiello. A Pordenone si ...

Libri, il premio Campiello Bernardo Zannoni a Firenze ... continuerà con gli incontri fino al 23 settembre, in luoghi diversi attraverso tutta la città, dal centro alle periferie, dal Cinema La Compagnia fino alle Biblioteche di quartiere. Bernardo Zannoni ha vinto il Premio Campiello con il romanzo I miei stupidi intenti, pubblicato da Sellerio. Pubblichiamo l'incipit del libro, ringraziando editore e autore. Mio padre morì perché era ...