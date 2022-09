Automobilismo: a Imola fine settimana da record per gli Aci Racing Weekend (Di domenica 4 settembre 2022) Imola, 4 set. - (Adnkronos) - Vince lo spettacolo all'Enzo e Dino Ferrari di Imola per il settimo ACI Racing Weekend stagionale. Sul tracciato bolognese arrivano le vittorie di Alberto Di Folco – Stuart Middleton (Lamborghini – Imperiale Racing) e Kikko Galbiati – Matteo Cressoni (Mercedes – Antonelli Motorsport) nel terzo e penultimo round del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint. Niels Langeveld (Hyundai – Target) e Denis Babuin (Audi – Bolza Corse) sono i mattatori del penultimo appuntamento stagionale del Tcr Italy, mentre Giacomo Pollini e Davide Uboldi mantengono viva la lotta per il titolo 2022 del Campionato Italiano Sport Prototipi con una vittoria a testa sull'Enzo e Dino Ferrari. Nella Bmw M2 CS Racing Cup Italy doppietta e fuga per Gigi Ferrara, mentre nel Mini Challenge ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022), 4 set. - (Adnkronos) - Vince lo spettacolo all'Enzo e Dino Ferrari diper il settimo ACIstagionale. Sul tracciato bolognese arrivano le vittorie di Alberto Di Folco – Stuart Middleton (Lamborghini – Imperiale) e Kikko Galbiati – Matteo Cressoni (Mercedes – Antonelli Motorsport) nel terzo e penultimo round del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint. Niels Langeveld (Hyundai – Target) e Denis Babuin (Audi – Bolza Corse) sono i mattatori del penultimo appuntamento stagionale del Tcr Italy, mentre Giacomo Pollini e Davide Uboldi mantengono viva la lotta per il titolo 2022 del Campionato Italiano Sport Prototipi con una vittoria a testa sull'Enzo e Dino Ferrari. Nella Bmw M2 CSCup Italy doppietta e fuga per Gigi Ferrara, mentre nel Mini Challenge ...

