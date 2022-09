VIDEO Moto2, GP Misano 2022: highlights e sintesi qualifiche. Vietti mette tutti in riga (Di sabato 3 settembre 2022) Celestino Vietti è stato il migliore quest’oggi nelle qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 14mo impegno del Motomondiale 2022. Il nostro connazionale ha controllato la parte finale della Q2 ottenendo la pole-position davanti agli spagnoli Albert Arenas (Aspar) e Alonso Lopez (Speed Up). L’iberico Aron Canet (Pons) aprirà la seconda fila davanti al nostro Tony Arbolino (Marc VDS) ed a Lorenzo Dalla Porta (Italtrans), protagonista in positivo del pomeriggio grazie al giro veloce nella Q1 davanti a all’olandese Bo Bendsneyder (SAG). 7mo posto per lo spagnolo Fermín Aldeguer (Speed Up) davanti al nipponico Ai Ogura (Honda Asia). Augusto Fernandez (KTM) e Mattia Pasini (Aspar) concluderanno la prima parte del gruppo, pronti domani a dare battaglia a partire dalle 12.20. Photo LiveMedia/Valerio Origo Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Celestinoè stato il migliore quest’oggi nelledel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 14mo impegno del Motomondiale. Il nostro connazionale ha controllato la parte finale della Q2 ottenendo la pole-position davanti agli spagnoli Albert Arenas (Aspar) e Alonso Lopez (Speed Up). L’iberico Aron Canet (Pons) aprirà la seconda fila davanti al nostro Tony Arbolino (Marc VDS) ed a Lorenzo Dalla Porta (Italtrans), protagonista in positivo del pomeriggio grazie al giro veloce nella Q1 davanti a all’olandese Bo Bendsneyder (SAG). 7mo posto per lo spagnolo Fermín Aldeguer (Speed Up) davanti al nipponico Ai Ogura (Honda Asia). Augusto Fernandez (KTM) e Mattia Pasini (Aspar) concluderanno la prima parte del gruppo, pronti domani a dare battaglia a partire dalle 12.20. Photo LiveMedia/Valerio Origo

