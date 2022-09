Sampdoria, Giampaolo: “Vogliamo rifarci dopo la Salernitana, ci attende una battaglia contro il Verona” (Di sabato 3 settembre 2022) Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha parlato alla vigilia del prossimo match di campionato contro l’Hellas Verona. L’allenatore ha esordito dichiarando: “Ci portiamo dietro la macchia di Salerno ma non dobbiamo rimanere marchiati a vita per quella brutta prestazione, anche perché siamo gli stessi che abbiamo offerto tre buone prove con Atalanta, Juventus e Lazio”. Poi ha proseguito sulle sensazioni in vista della partita contro il Verona: “Ci attende un’altra battaglia con il Verona, una squadra ostica, mestierante, che gioca un calcio intenso e di profondità. Sappiamo che sarà una partita tosta”. Poi conclude sul mercato blucerchiato, affermando: “Il club ha fatto quello che ha potuto e lo ha fatto nella maniera migliore ... Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) Il tecnico della, Marco, ha parlato alla vigilia del prossimo match di campionatol’Hellas. L’allenatore ha esordito dichiarando: “Ci portiamo dietro la macchia di Salerno ma non dobbiamo rimanere marchiati a vita per quella brutta prestazione, anche perché siamo gli stessi che abbiamo offerto tre buone prove con Atalanta, Juventus e Lazio”. Poi ha proseguito sulle sensazioni in vista della partitail: “Ciun’altracon il, una squadra ostica, mestierante, che gioca un calcio intenso e di profondità. Sappiamo che sarà una partita tosta”. Poi conclude sul mercato blucerchiato, affermando: “Il club ha fatto quello che ha potuto e lo ha fatto nella maniera migliore ...

sampdoria : ?? | CONVOCATI #SerieATIM: sono ventitré i blucerchiati di #Giampaolo per #SalernitanaSamp. #FORZADORIA ????????? - sportface2016 : Sampdoria, #Giampaolo: “Vogliamo rifarci dopo la Salernitana, ci attende una battaglia contro il Verona” - sampdoria : ?? | CONVOCATI #SerieATIM: sono ventitré i blucerchiati di #Giampaolo per #VeronaSamp. #FORZADORIA ????????? - clubdoria46 : Verso #VeronaSamp, #Sabiri si ferma per un turno? #Giampaolo ci pensa - genovatoday : Verona-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Giampaolo e Cioffi -