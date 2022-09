Quando il parto diventa violenza (Di sabato 3 settembre 2022) “Mi hanno chiusa in una stanza. Sono stata da sola per 20 ore ad urlare dal dolore, ero terrorizzata”. A un certo punto è arrivata un’infermiera: “Ma la pianti di strillare? Che cazzo ti strilli, basta!”. Poi, “mi hanno portata in sala parto. Ma non... Leggi su europa.today (Di sabato 3 settembre 2022) “Mi hanno chiusa in una stanza. Sono stata da sola per 20 ore ad urlare dal dolore, ero terrorizzata”. A un certo punto è arrivata un’infermiera: “Ma la pianti di strillare? Che cazzo ti strilli, basta!”. Poi, “mi hanno portata in sala. Ma non...

