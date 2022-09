Pioli | «Sono un allenatore felice | alleno dei giocatori che continuano a stupirmi»

(Di sabato 3 settembre 2022) Il tecnico del Milan, Stefano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine del derby vinto contro l’Inter L’esultanza finale con la squadra: «È una partita importante, uno scontro diretto e ora c’è ancora di più una grande rivalità. I nostri avversari volevano dimostrare di essere superiori per tanti motivi,contento che abbiamo vinto ma mi è piaciuta tantissimo la squadra, per 70 minuti abbiamo giocato da grande squadra e poi ci siamo rilassati un po’: quando ti rilassi rischi.dei ragazzi cheper la loro energia, voglia di stare insieme, voglia di migliorare:un» Sui momenti della partita: «Siamo stati bravi a leggere la partita. L’Inter ci ha fatto palleggiare, ...

Nel weekend che precede il debutto della nuova edizione della Champions League, pere Inzaghi ... scelta fatta: scambio de Vrij - Rebic Stefan de Vrij ©LaPresseGli utenti di Calciomercato.it...© LaPresseAl termine della partita, ai microfoni di 'DAZN' è intervenuto Stefano: 'E' ... Questi ragazzi continuano a stupire:un allenatore felice'. PARTITA - 'Abbiamo giocato bene, mi ...Stefano Pioli a Milan Tv ha parlato dopo il derby vinto. Queste le sue parole riportate da Milan News.it. Sulla vittoria: “Sono felice per la vittoria ovviamente, uno stadio così è uno spettatolo. I ...Una ripresa dove si sono concentrate emozioni e gol. I rossoneri allungano con Giroud e Leao, la riapre Dzeko. Poi Maignan tiene in piedi il Milan salvando almeno tre palle gol per l’Inter. Pioli e ...