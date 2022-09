Master Gardener, Sigourney Weaver: “Sognavo di lavorare con Paul Schrader da tanto tempo” (Di sabato 3 settembre 2022) In occasione del Leone d'Oro alla carriera, Paul Schrader, accompagnato da Joel Edgerton e Sigourney Weaver, ha parlato della sua carriera e del suo ultimo film Master Gardener. Stasera Paul Schrader riceverà il Leone d'Oro alla carriera durante la presentazione del suo ultimo film, Master Gardener, una pellicola che va a completare un trilogia di film, con Cane mangia cane e First Reformed, che fanno propria la tematica della redenzione come esigenza portante dei personaggi primari. Anche questo ultimo film, fuori concorso qui alla 79ma edizione della Mostra del Cinema di Venezia, racconta le vicende di Narvel Rot, un orticoltore della storica dimora di Gracewood Gardens che, spinto dalla padrona della tenuta, dovrà ... Leggi su movieplayer (Di sabato 3 settembre 2022) In occasione del Leone d'Oro alla carriera,, accompagnato da Joel Edgerton e, ha parlato della sua carriera e del suo ultimo film. Staserariceverà il Leone d'Oro alla carriera durante la presentazione del suo ultimo film,, una pellicola che va a completare un trilogia di film, con Cane mangia cane e First Reformed, che fanno propria la tematica della redenzione come esigenza portante dei personaggi primari. Anche questo ultimo film, fuori concorso qui alla 79ma edizione della Mostra del Cinema di Venezia, racconta le vicende di Narvel Rot, un orticoltore della storica dimora di Gracewood Gardens che, spinto dalla padrona della tenuta, dovrà ...

