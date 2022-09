Maldini sicuro: "La scorsa stagione è stata trionfale, ma non vogliamo sparire dopo lo scudetto". Su De Ketelaere.. (Di sabato 3 settembre 2022) Paolo Maldini ha parlato a DAZN prima di Milan-Inter.MILAN CAMPIONE – “La scorsa stagione è stata trionfale, ci siamo goduti quello che abbiamo costruito. Ma non vogliamo sparire dopo lo... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 3 settembre 2022) Paoloha parlato a DAZN prima di Milan-Inter.MILAN CAMPIONE – “La, ci siamo goduti quello che abbiamo costruito. Ma nonlo...

