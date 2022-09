Lazio | Sarri | «Ogni gara ha una storia diversa Napoli? Dico che…»

(Di sabato 3 settembre 2022) Maurizioha parlato nel pre partita di: ecco cosa ha detto l’allenatore dei biancocelesti Maurizioha parlato nel pre partita di. Le parole del tecnico dei biancocelesti. PREPARAZIONE- «partita ha una, noi le prepariamo per giocare in un certo modo poi sfortunatamente ci sono anche gli avversari e vengono fuori partite diverse».- «Quella di stasera è un’avversaria di grande livello, quindi dobbbiamo fare una grande partita difensivamente e offensivamente, a livello tecnico una delle più forti della Serie A». CONTINUA SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

FBiasin : Vittoria stra-meritata della #Lazio: più precisa, più tecnica, questa sera “più squadra” dell’#Inter. Nerazzurri… - carlolaudisa : All’Olimpico l’#Inter si sgonfia nella rioresa. Il 3-1 della #Lazio firmato dai subentrati Luis Alberto e Pedro. Sa… - lazio_magazine : SKY - Lazio, Sarri: 'Il Napoli tra le più forti' - Agenzia_Ansa : SERIE A| In campo Lazio-Napoli, segui la diretta #ANSA - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Lazio, Sarri: 'Il Napoli tra le più forti' -

Corriere dello Sport

... Maurizio: 114 partite di Serie A sulla panchina del Napoli, con la media punti più alta per un tecnico dei partenopei nella storia della competizione. L'allenatore dellaha perso tutte ...Queste le scelte di Maurizioe Luciano Spalletti:(4 - 3 - 3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. ... Lazio-Napoli: Sarri-Spalletti, realismo e magia Nell'immediato pre-gara di Lazio-Napoli, è intervenuto Maurizio Sarri ai microfoni di Sky: “Modello Inter Ogni partita ha una storia diversa, noi prepariamo le gare per giocarle ...Il presidente dell'Inter non dà l'ok al trasferimento e ora l'operazione è in bilico. Sarà Lazio - Feyenoord la prima partita che decreterà l'ingresso in Europa dei… Leggi ...