Incredibile PSG! Navas, affare saltato per un dettaglio: le ultime (Di sabato 3 settembre 2022) Il Napoli ha chiuso il mercato con otto acquisti e nove cessioni. Tutti i giocatori che sono partiti nel corso dell’ultima sessione, sono stati sostituiti e alcuni innesti come Kim e Kvaratskhelia hanno già fatto intravedere le loro qualità. Secondo molti, però, quello che è mancato in casa azzurra è la ciliegina sulla torta. Per lunghi tratti si è pensato che questa potesse essere l’arrivo dal PSG di Keylor Navas, ma così non è stato. Nonostante un accordo trovato con il giocatore, è mancato l’accordo tra il portiere e il PSG sulla buonuscita. Nei giorni scorsi si pensava che la distanza da colmare fosse ampia, ma l’edizione odierna del quotidiano L’Equipe rivela le cifre di un affare mancato. Mercato Napoli Keylor Navas (Photo by FRANCK FIFE / AFP) (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images) Navas resta ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 3 settembre 2022) Il Napoli ha chiuso il mercato con otto acquisti e nove cessioni. Tutti i giocatori che sono partiti nel corso dell’ultima sessione, sono stati sostituiti e alcuni innesti come Kim e Kvaratskhelia hanno già fatto intravedere le loro qualità. Secondo molti, però, quello che è mancato in casa azzurra è la ciliegina sulla torta. Per lunghi tratti si è pensato che questa potesse essere l’arrivo dal PSG di Keylor, ma così non è stato. Nonostante un accordo trovato con il giocatore, è mancato l’accordo tra il portiere e il PSG sulla buonuscita. Nei giorni scorsi si pensava che la distanza da colmare fosse ampia, ma l’edizione odierna del quotidiano L’Equipe rivela le cifre di unmancato. Mercato Napoli Keylor(Photo by FRANCK FIFE / AFP) (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)resta ...

