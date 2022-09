Turin_Rossonero : RT @G_Cobianchi: Per problemi logistici, mi son trovato ad ascoltare un tempo del derby alla radio, tornando a casa Arrivato a casa sul 3-… - TerrinoniL : Il Milan fa la voce grossa contro l'Inter: il derby è rossonero - NCN_it : #MilanInter 3-2: doppio #Leao e #Giroud ribaltano ancora l’Inter, il derby è rossonero - Adilsonh19 : Derby rossonero???? - enzo_caggegi : Il derby è rossonero ?????? #MilanInter #Derby #SerieA #Vittoria #Rossoneri -

Milan News 24

Al 60' subito il triscon la doppietta personale del portoghese. Al 67' il nuovo entrato ... Dopo cinque minuti di recupero ilsi è così chiuso sul 3 - 2. Nuovo successo dunque per il ...Con calcio d'inizio alle 18:00, e Inter si sfideranno neldella Madonnina numero 177 in Serie ... Maignan afferra al volo un crosse conquista del tempo prezioso 84' Cambio nell'Inter: ... Milan Inter: i rossoneri accendono il derby, il messaggio social Pagelle e tabellino du Milan-Inter, match di San Siro, valido per la quinta giornata di Serie A: la partita di Leao e Brozovic ...E' stata una partita viva, ricca di episodi, divertente per gli spettatori neutrali, un po' meno per quelli nerazzurri che hanno visto la propria squadra passare in vantaggio per prima ...