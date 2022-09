Gas, Di Maio: Non aspettare l’Europa, intervenire subito con i soldi dello Stato (Di sabato 3 settembre 2022) “Non possiamo permetterci di aspettare le decisioni di Putin che apre e chiude i rubinetti né di aspettare i negoziati europei. Dobbiamo intervenire subito con i soldi dello Stato”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che ha fatto una passeggiata alla Pignasecca di Napoli, dove ha sede uno dei mercati rionali più affollati della città. Di Maio ha ribadito che a suo avviso sull’aumento dl prezzo del gas c’è anche una componente speculativa. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 3 settembre 2022) “Non possiamo permetterci dile decisioni di Putin che apre e chiude i rubinetti né dii negoziati europei. Dobbiamocon i”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di, che ha fatto una passeggiata alla Pignasecca di Napoli, dove ha sede uno dei mercati rionali più affollati della città. Diha ribadito che a suo avviso sull’aumento dl prezzo del gas c’è anche una componente speculativa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

