Festa per i 100 anni di Vincenzo?Morelli, il ragazzo del '43 (Di sabato 3 settembre 2022) di Monica?De Santis Festa grande giovedì sera al Mascalzone Latino per il centesimo compleanno di Vincenzo Morelli, uno dei ragazzi del '43, che ha assistito allo sbarco degli alleati in città e che ricorda ancora con grande lucidità quei giorni, fatti di paura incertezza, bombardamenti e nemici che diventano amici e amici che diventano nemici. Circondato da parenti e amici Vincenzo?Morelli si è commosso, durante la sua Festa, quando al taglio della torta ha ricevuto una targa donatagli dai professori Nicola Oddati e Antonio?Palo a nome del "Museo dello Sbarco e Salerno Capitale". Il signor Morelli, che proprio di recente si è visto anche rinnovare la patente di guida, ha una grande passione, quella del ballo, ecco perchè per la sua Festa ha scelto il "Mascalzone Latino" perchè in quel locale lui ci va a ballare con la sua insegnante…

