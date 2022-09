Elezioni, Berlusconi in collegamento con Potenza: Moles primo nella lista dei sottosegretari (Di sabato 3 settembre 2022) “In Basilicata Forza Italia ha lavorato molto bene e ha portato a casa molti obiettivi, ma il 25 settembre possiamo migliorare ancora”. Lo ha detto il leader di Fi Silvio Berlusconi in collegamento audio a Potenza in occasione dell’apertura della campagna elettorale in Basilicata. In riferimento al sottosegretario all’Editoria, il lucano Giuseppe Moles, ha assicurato: “Il suo impegno non sarà dimenticato. Sarà il primo nella lista dei sottosegretari”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 3 settembre 2022) “In Basilicata Forza Italia ha lavorato molto bene e ha portato a casa molti obiettivi, ma il 25 settembre possiamo migliorare ancora”. Lo ha detto il leader di Fi Silvioinaudio ain occasione dell’apertura della campagna elettorale in Basilicata. In riferimento alo all’Editoria, il lucano Giuseppe, ha assicurato: “Il suo impegno non sarà dimenticato. Sarà ildei”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - berlusconi : Ho ricevuto oggi l’amico Manfred Weber, Presidente del @EPPGroup. Ci siamo confrontati sulla situazione europea ed… - giannimacheda : Elezioni, piano di Berlusconi per le carceri. Il solito, starne fuori. #berlusconi #elezioni #carceri - Paolo85834406 : @2015tiziana @EnricoLetta @Corriere D'accordissimo! Infatti è l'unico che ha fatto vincere la sinistra alle elezion… - Lampar2Pas : @berlusconi Spero che queste elezioni non finiscano mai perchè ho bisogno di te e dei tuoi video ormai per vivere -