**Calcio: Serie A, Milan-Inter 3-2** (Di sabato 3 settembre 2022) Milano, 3 set. - (Adnkronos) - Il Milan batte 3-2 l'Inter nell'anticipo della quinta giornata di Serie A disputato allo stadio 'Meazza'. Al vantaggio nerazzurro con Brozovic al 21', rispondono Leao con una doppietta al 28' e al 60' e Giroud al 54'; al 67' accorcia le distanze Dzeko. In classifica i rossoneri sono primi con 11 punti, la squadra di Inzaghi quarta a quota 9.

