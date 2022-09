LiaQuartapelle : Inaccettabile l’assalto a un gazebo di FdI oggi a Milano. La democrazia è confronto anche serrato tra idee, mai violenza. - leggoit : #Milano Assalto al gazebo di Fratelli d'Italia: paura per il figlio di La Russa - infoitinterno : Milano, assalto a gazebo Fdi. Meloni: “Non riusciranno a fermarci” - Yogaolic : Elezioni: assalto a gazebo di Fdi a #Milano sabato 3 settembre 2022 - Parlamenteide : Ore 16:50 - #Meloni: 'Vile assalto ai gazebo, avvelenare gli animi non ci ferma' -

Così Lorenzo La Russa, figlio di Ignazio noto esponente di Fratelli d'Italia, spiega all'Adnkronos l'alavvenuto stamane, sabato 3 settembre, a Milano. 'Noi avevamo il permesso per il ......//www.radiolombardia.it/wp - content/uploads/2022/09/03092022 - La - russa - su - agguato -. Diversi altri esponenti del PD hanno condannato l'al banchetto di FDI. Commenti FB(Adnkronos) – I giovani che appartengono all’area anarchica, il numero non è stato ancora fornito, saranno deferiti per il danneggiamento del banchetto allestito in strada per fare propaganda al ...Vandali contro Fratelli d'Italia. Ancora una volta. Dopo il manifesto di Giorgia Meloni strappato da un gruppo di donne a Olbia, oggi 3 ...