Von der Leyen | è tempo di un tetto al prezzo del gas russo

(Di venerdì 2 settembre 2022) "Sono delle ferma convinzione che èdi unaldel gas dai gasdotti russi in Europa". Lo ha detto la presidente della commissione Ue, Ursula von der, in uno statement in Baviera ...

Due notizie. La prima è quella del crollo del prezzo del gas al megawattora dopo i record dei giorni scorsi. La seconda è una chiara posizione della presidente della Commissione Ue, UrsulaLeyen sull'imposizione di un tetto al prezzo del gas russo. Ma cominciamo con la prima. Prosegue e si amplia il ribasso dei prezzi del gas. I contratti di ottobre, scambiati sulla piattaforma ..." Sono delle ferma convinzione che è tempo di un tetto al prezzo del gas dai gasdotti russi in Europa ". Sono nette le parole di UrsulaLeyen . La presidente della Commissione europea , per la prima volta, si schiera nettamente a favore del meccanismo del price cap , su cui aveva in parte aperto nei mesi scorsi. L' Unione ...Lo ha detto la presidente della commissione Ue, a margine della giornata di clausura dell'Unione in Baviera. I paesi del G7 sono già pronti ad ...Necessario un price cap europeo sul gas russo. A margine di un evento in Baviera, la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, si schiera a ...