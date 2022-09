Sulle tracce del Drago | L' Aquila riapre le porte al Fantasy

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 2 settembre 2022) L'- Torna nel primo weekend di settembre "del", manifestazione alla 13/a edizione (l'ottava dopo il sisma) per appassionati e cultori del. L'iniziativa, in programma alla Villa comunale e nel cortile dell'Emiciclo, si avvale dell'esperienza dell'associazione L'Rinasce. Tra mostre, conferenze, laboratori, musica, film, "cosplay" e giochi di ruolo, l'elemento del fantastico si fonde alla competenza delle figure che anche quest'anno animeranno l'iniziativa, in un già collaudato e apprezzato evento catalizzatore di una sana aggregazione che spazia dagli eventi culturali all'intrattenimento, strizzando l'occhio alle nuove tendenze: una kermesse che si rivolge a un pubblico di tutte le età, per appassionati e semplici curiosi. L'edizione 2022 ospiterà ...