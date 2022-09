Sonia Bruganelli rivela quel è la cosa più brutta che ha fatto in tv e poi torna a parlare della lite con Alfonso Signorini durante il Gf Vip 6 (Di venerdì 2 settembre 2022) Sonia Bruganelli è carica per questa nuova edizione del Grande Fratello Vip 7 che, ancora una volta, la vedrà nel ruolo di opinionista. Ormai la moglie di Paolo Bonolis ha avuto modo di farsi conoscere dal pubblico italiano per il suo carattere e per le sue posizioni nette; ed è proprio per questo che ha sempre diviso il pubblico. Da una parte chi ama il suo modo di essere sempre schietta, sincera e diretta; dall’altro c’è chi la reputa troppo dura e irruente. Ma quella dell’anno scorso, per la Bruganelli, non è stata la sua primissima esperienza come opinionista in un programma televisivo. La sua prima esperienza nel ruolo risale al lontano 2009, quando esordì a “La fattoria” di Paola Perego. Ed è stata proprio Sonia a ricordare quel momento, durante ... Leggi su isaechia (Di venerdì 2 settembre 2022)è carica per questa nuova edizione del Grande Fratello Vip 7 che, ancora una volta, la vedrà nel ruolo di opinionista. Ormai la moglie di Paolo Bonolis ha avuto modo di farsi conoscere dal pubblico italiano per il suo carattere e per le sue posizioni nette; ed è proprio per questo che ha sempre diviso il pubblico. Da una parte chi ama il suo modo di essere sempre schietta, sincera e diretta; dall’altro c’è chi la reputa troppo dura e irruente. Mala dell’anno scorso, per la, non è stata la sua primissima esperienza come opinionista in un programma televisivo. La sua prima esperienza nel ruolo risale al lontano 2009, quando esordì a “Laria” di Paola Perego. Ed è stata proprioa ricordaremomento,...

