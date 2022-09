Sepoltura dei feti obbligatoria, Maiorino (M5S): “Proposta macabra e misogina di FdI” (Di venerdì 2 settembre 2022) “Oggi i genitori che affrontano un aborto possono chiedere la Sepoltura nel caso in cui lo vogliano, quello che però FdI vuole fare è introdurre l’obbligo di Sepoltura indipendentemente dalla libertà della donna e dei genitori: un attacco al diritto d’aborto che criminalizza e punta sul senso di colpa delle donne che legittimamente esercitano un diritto, diritto che nei fatti viene già ostacolato”, così la senatrice del M5S Alessandra Maiorino, coordinatrice del comitato politiche di genere diritti civili del Movimento e candidata capolista al Senato nel collegio Lazio 01 e nell’uninominale Lazio 02, commenta a Tpi la Proposta del senatore meloniano Luca De Carlo di rendere obbligatoria la Sepoltura dei feti al di sotto delle 28 settimane di gravidanza, rilanciata in ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 settembre 2022) “Oggi i genitori che affrontano un aborto possono chiedere lanel caso in cui lo vogliano, quello che però FdI vuole fare è introdurre l’obbligo diindipendentemente dalla libertà della donna e dei genitori: un attacco al diritto d’aborto che criminalizza e punta sul senso di colpa delle donne che legittimamente esercitano un diritto, diritto che nei fatti viene già ostacolato”, così la senatrice del M5S Alessandra, coordinatrice del comitato politiche di genere diritti civili del Movimento e candidata capolista al Senato nel collegio Lazio 01 e nell’uninominale Lazio 02, commenta a Tpi ladel senatore meloniano Luca De Carlo di rendereladeial di sotto delle 28 settimane di gravidanza, rilanciata in ...

