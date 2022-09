Samantha Cristoforetti: ‘Ecco come si gestiscono le mestruazioni nello spazio’ (Di venerdì 2 settembre 2022) AstroSamantha, ovvero Samantha Cristoforetti è molto attiva sui social attraverso i quali resta in contatto con i suoi followers e risponde alle domande che gli vengono rivolte. Tra le tante curiosità alle quali ha dato risposto Samantha c’è quella di un utente su come faccia un’astronauta a gestire le mestruazioni nello spazio. Una domanda che, alla fine va a sfatare un tabù. La Cristoforetti spiega come fare “Le mestruazioni nello spazio si gestiscono come a terra. Abbiamo un’ampia disponibilità di assorbenti e tamponi per tutte le esigenze e preferenze. Tuttavia, qui a bordo abbiamo anche un’unità di trattamento delle urine. Questa ricicla l’urina in acqua potabile ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 settembre 2022) Astro, ovveroè molto attiva sui social attraverso i quali resta in contatto con i suoi followers e risponde alle domande che gli vengono rivolte. Tra le tante curiosità alle quali ha dato rispostoc’è quella di un utente sufaccia un’astronauta a gestire lespazio. Una domanda che, alla fine va a sfatare un tabù. Laspiegafare “Lespazio sia terra. Abbiamo un’ampia disponibilità di assorbenti e tamponi per tutte le esigenze e preferenze. Tuttavia, qui a bordo abbiamo anche un’unità di trattamento delle urine. Questa ricicla l’urina in acqua potabile ...

Link4Universe : Samantha Cristoforetti riguardo alle mestruazioni in orbita e nello spazio in generale - CorriereCitta : Samantha Cristoforetti: ‘Ecco come si gestiscono le mestruazioni nello spazio’ - TPiatta : RT @TPiatta: L'attrice Samantha Cristoforetti risponde ad una domanda un pò filosofica: 'Quale era la prima sensazione, il primo pensiero q… - infoitscienza : Samantha Cristoforetti spiega 'come si gestiscono le mestruazioni nello spazio' - infoitscienza : Samantha Cristoforetti dalla Stazione internazionale: «Così si gestiscono le mestruazioni nello spazio» -