Roma, un settembre dedicato alla scoperta della sua antichità (Di venerdì 2 settembre 2022) La Soprintendenza Speciale di Roma ha messo in atto un programma di visite guidate in occasione di uno speciale ciclo di aperture straordinarie delle aree archeologiche nel mese di settembre. ' La ... Leggi su globalist (Di venerdì 2 settembre 2022) La Soprintendenza Speciale diha messo in atto un programma di visite guidate in occasione di uno speciale ciclo di aperture straordinarie delle aree archeologiche nel mese di. ' La ...

DiMarzio : #SkyCalciomercatoDay #SerieA | @OfficialASRoma, Justin #Kluivert si trasferisce al #Valencia in prestito gratuito c… - DiMarzio : .@UEFA | Sanzioni per 8 club tra cui @juventusfc, @Inter, @acmilan e @OfficialASRoma - StefanoFassina : INVITO alla presentazione del mio libro: con @GiuseppeConteIT e @PetrisDe Domenica, 4 settembre, h 18.30, via Frent… - giulianol : RT @Potemkin959: ??Aggiunta importante sulla conferenza di Rizzo a Roma Gli spettatori erano sui 50 classe media colta e molti dicevano di… - wordsandmore1 : #2settembre oltre a #BakeOffItalia #upas #Venezia79 #ilterzoindizio #Susanno #Romina #Adli #Niko tempo per #leggere… -