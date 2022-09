Qual è il vostro collegio alle prossime elezioni (Di venerdì 2 settembre 2022) Abbiamo messo in piedi un sistema semplice per scoprirlo: basta inserire il comune o il quartiere in cui votate Leggi su ilpost (Di venerdì 2 settembre 2022) Abbiamo messo in piedi un sistema semplice per scoprirlo: basta inserire il comune o il quartiere in cui votate

gippu1 : Il #2settembre 1992 a Venezia veniva presentato 'La Moglie del Soldato' di Neil Jordan. Perciò oggi compie 30 anni… - DisneyPlusIT : Oggi è la #GiornataMondialeDelCane e questo è un post di apprezzamento per Pizza Dog! ?? Qual è il vostro ?? ?? prefer… - DIORVMAR : RT @emmaciliegia: La natura??dei fiori?? in realtà?? non mi piacciono?? però ne parlo?? allora?? qual è il vostro fiore?? preferito??? - isaia42_16 : RT @ilpost: Qual è il vostro collegio alle prossime elezioni - ParodiAl : RT @ilpost: Qual è il vostro collegio alle prossime elezioni -