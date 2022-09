Prada invita a rivedere i cult-movie che riflettono sull’essere umano

Leggi su panorama

(Di venerdì 2 settembre 2022)al cinema presso i suoi spazi di Milano in Viale Isarco, per circa un mese (dal 2 settembre al 8 ottobre 2022), alternando 12 pellicole che hanno fatto la storia del cinema scelte dal comitato scientifico di Human Brains, il progetto multidisciplinare dedicato alle neuroscienze e presentato dalla Fondazione a Milano e Venezia. La nuova edizione di Multiple Canvases va in scena ogni venerdì e sabato, pronta a risollevare interrogativi e proporre riflessioni, inteso come unione tra corpo fisico e pensiero intellettuale. I 12 lungometraggi scelti e proiettati presso FondazioneMilano rappresentano delle possibili chiavi di lettura che si completano con due mostre a latere, una a Venezia (in corso fino al 27 novembre 2022 dal titolo Human Brains: It Begins with an Idea) ...