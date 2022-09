Pizzo | bombe e droga | sgominato il clan che operava in tutto l’Agro

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 2 settembre 2022) Estorsioni a suon diagli imprenditori, spaccio die detenzione di materiale esplosivo che sarebbe servito per il. Reati aggravati dal metodo mafioso in quanto avrebbero agevolato la famiglia Iannaco/Sorrentino storica ed egemone cosca di Sant’Egidio del Monte Albino conosciuta come “I Zi Maist quelli di San Lorenzo”. Otto arresti di cui 6 in carcere, due ai domiciliari, un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e 7 indagati a piede libero nell’ambito del blitz di ieri notte disposto dal gip Carla Di Filippo su richiesta della Dda (pm Giancarlo Russo) ed eseguito dai carabinieri del comando provinciale di Salerno agli ordini del comandante Gianluca Trombetti con il supporto dei colleghi del reparto territoriale di Nocera Inferiore e della Tenenza di Pagani. Ordinanza di custodia cautelare in carcere per ...