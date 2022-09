Per due giorni a Pietrastornina si vivrà come in uno Spaghetti Western (Di venerdì 2 settembre 2022) Due serate immersi in un vero villaggio Western, per incontrare gli uomini e le donne sognati da Sergio Leone, per imparare a sparare come Clint Eastwood, all’insegna del più puro divertimento. Attraverso un’iniziativa comune che vede coinvolti in prima linea privati cittadini, istituzioni, professionisti, associazioni, realtà commerciali e imprenditoriali, i prossimi 9 e 10 settembre, a Pietrastornina, in provincia di Avellino, sarà possibile immergersi nella realtà e nella storia Western. Non mancare al lancio di una nuova avvincente avventura. “Sogna con noi di poter entrare in un tipico saloon e assistere ad un vero spettacolo di can can – scrivono gli organizzatori – . Prova a diventare l’uomo più forte del vecchio West, a sfidare Bud Spencer in una gara all’ultimo fagiolo, a volare con le sinfonie del maestro ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 settembre 2022) Due serate immersi in un vero villaggio, per incontrare gli uomini e le donne sognati da Sergio Leone, per imparare a sparareClint Eastwood, all’insegna del più puro divertimento. Attraverso un’iniziativa comune che vede coinvolti in prima linea privati cittadini, istituzioni, professionisti, associazioni, realtà commerciali e imprenditoriali, i prossimi 9 e 10 settembre, a, in provincia di Avellino, sarà possibile immergersi nella realtà e nella storia. Non mancare al lancio di una nuova avvincente avventura. “Sogna con noi di poter entrare in un tipico saloon e assistere ad un vero spettacolo di can can – scrivono gli organizzatori – . Prova a diventare l’uomo più forte del vecchio West, a sfidare Bud Spencer in una gara all’ultimo fagiolo, a volare con le sinfonie del maestro ...

Ettore_Rosato : Leggo che #Conte prova ad attaccarci parlando di metodo #Draghi come 'agenda priva di contenuti' e 'insidie per la… - CarloCalenda : Avet definito Conte nell’ordine: “burattino di Salvini, “ punto di riferimento dei progressisti” e “per noi c’è so… - EnricoTurcato : Paredes Locatelli Miretti Pogba Fagioli Rabiot McKennie 7 centrocampisti per 3 posti. Dando spazio anche ai due g… - quaranta_due : @baggiocarlo @capufede @jacopocoghe “Le donne devono sapere che il vero orrore è l’aborto, la prima causa di femmin… - nonmidilungo : RT @itsmeback_: ??Due notizie per rinfrancar lo spirito: i parlamentari ucraini hanno deciso di aumentare i propri stipendi del 70%. ??La sco… -