Noi Di Centro, Agostinelli: “Candidati del PD costretti a sparare a zero sugli altri” (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Che il Pd sia nervoso perché il campo largo è diventato un campetto di periferia è comprensibile, ma che si abbandoni ad attacchi scomposti e scostumati è davvero di pessimo gusto. Il voto come piacere personale è un espressione inqualificabile e irrispettosa per i sanniti. Il Pd in realtà cerca mezzucci retorici per nascondere la realtà di una linea politica come la Coca cola: la ricetta nessuno la conosce. Si sono alleati al governo con 5 Stelle, Lega e Forza Italia ma al voto vanno con Fratoianni e Bonelli che erano oppositori dei loro ministri. Un zigzag inconcludente e inefficace che ora costringe i Candidati del Pd, anche quelli sanniti, a sparare a zero sugli altri, poiché qualsiasi altro argomento politico suonerebbe semplicemente assurdo”. Così in ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Che il Pd sia nervoso perché il campo largo è diventato un campetto di periferia è comprensibile, ma che si abbandoni ad attacchi scomposti e scostumati è davvero di pessimo gusto. Il voto come piacere personale è un espressione inqualificabile e irrispettosa per i sanniti. Il Pd in realtà cerca mezzucci retorici per nascondere la realtà di una linea politica come la Coca cola: la ricetta nessuno la conosce. Si sono alleati al governo con 5 Stelle, Lega e Forza Italia ma al voto vanno con Fratoianni e Bonelli che erano oppositori dei loro ministri. Un zigzag inconcludente e inefficace che ora costringe idel Pd, anche quelli sanniti, a, poiché qualsiasi altro argomento politico suonerebbe semplicemente assurdo”. Così in ...

pdnetwork : . @robersperanza : “tutte le forze politiche assumano l'impegno a riconoscere che nella lotta al Covid il diritto a… - Mov5Stelle : Per noi essere #dallapartegiusta significa mettere al centro i diritti delle persone più fragili. Abbiamo lavorato… - berlusconi : Senza di noi non vi sarebbe centro-destra, vi sarebbe una destra democratica, come in altri Paesi, che raccogliereb… - anteprima24 : ** Noi Di Centro, #Agostinelli: '#Candidati del PD costretti a sparare a zero sugli altri' **… - frabs_magazines : L'unica vetrina ancora accesa di una via del centro di una piccola città di provincia. Gli altri chiudono, noi facc… -