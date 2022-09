Milan-Inter domani in tv: canale, orario e streaming Serie A 2022/2023 (Di venerdì 2 settembre 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Milan-Inter, partita valida per la quinta giornata della Serie A 2022/2023. Tutto pronto per una delle sfide più attese dell’Intera stagione, ovvero il derby di Milano. I rossoneri sono reduci da un deludente pareggio contro il Sassuolo e vogliono tornare al successo. I nerazzurri hanno invece superato per 3-1 la Cremonese, ma non potranno fare affidamento su Romelu Lukaku. Partita su cui è davvero difficile sbilanciarsi in un pronostico. Appuntamento con il fischio d’inizio alle 18:00 di sabato 3 settembre. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Dazn, tramite app oppure via satellite per mezzo del canale Zona Dazn (214), previa attivazione della relativa offerta. ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022) L’e le indicazioni per vedere in diretta, partita valida per la quinta giornata della. Tutto pronto per una delle sfide più attese dell’a stagione, ovvero il derby dio. I rossoneri sono reduci da un deludente pareggio contro il Sassuolo e vogliono tornare al successo. I nerazzurri hanno invece superato per 3-1 la Cremonese, ma non potranno fare affidamento su Romelu Lukaku. Partita su cui è davvero difficile sbilanciarsi in un pronostico. Appuntamento con il fischio d’inizio alle 18:00 di sabato 3 settembre. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Dazn, tramite app oppure via satellite per mezzo delZona Dazn (214), previa attivazione della relativa offerta. ...

