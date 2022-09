Onizuha : @Heminguaddi Non concordo sul main event di All Out. La storia non ha assolutamente senso secondo me. - Heminguaddi : #AEWDynamite: Un main event superbo e che fa sognare pensando alla prossima edizione di Wrestle Kingdom. 3 segmenti… - lacompetenza : @Blaise64048559 Neanche io, prima Vettori e poi grande main event - starstar669 : Main Event Entertainment, Cincinnati, Ohio, USA - TSOWrestling : Il super rematch sarà il main event di #AEWAllOut #TSOW #TSOS -

Spazio Wrestling

Il festival già nei suoi primi anni di vita ha ampliato e rinnovato la sua offerta, esplorando nuove realtà e introducendo accanto alle molte proiezioni e incontri dueche hanno riscosso ...Si preannuncia grande spettacolo nella capitale francese, il match del trentino sarà il quinto a partire dalle ore 21.00 e dunque dovrebbe iniziare attorno alle ore 22.30. Precederà ildella serata tra Ciryl Gane e Tai Tuivasa. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario d'inizio, il palinsesto tv e streaming di Marvin Vettori - Robert Whittaker. ... WWE: Risultati WWE Main Event 01-09-2022 New Zealand coach Ian Foster has kept his starting XV unchanged for Saturday's Rugby Championship Test against Argentina in Hamilton, live on Sky Sports, backing the same players to turn the tables on ...Cyril Gane takes his first steps toward reclaiming the heavyweight title when he takes on Tai Tuivasa at UFC’s first ever event in Paris, France at the Accor Arena on Saturday, September 3 (9/3/2022).