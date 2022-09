LIVE F1, GP Olanda 2022 in DIRETTA: si incomincia con la FP1, Ferrari e Mercedes sfidano Max Verstappen (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.12 Guardando alle pole position, si nota come questa graduatoria sia capeggiata da René Arnoux, capace di ottenere 3 partenze al palo (1979, 1980, 1982). Curiosamente, il francese non è mai riuscito a vincere quando è scattato davanti a tutti, ma lo ha fatto in un’edizione in cui si era qualificato decimo! Sono invece in tre ad aver arpionato una pole con due team diversi. Si tratta di Graham Hill (1965 Brm, 1967 Lotus), Ronnie Peterson (1973 Lotus, 1976 March) e Alain Prost (1981 Renault, 1984 McLaren). Il solo pilota in attività a vantare un pole position è Max Verstappen (2021). Sono due le pole position italiane nel Gran Premio di Olanda, entrambe firmate da Alberto Ascari (1952 e 1953). 12.09 Sul fronte dei team, la scuderia più vincente in assoluto è la ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.12 Guardando alle pole position, si nota come questa graduatoria sia capeggiata da René Arnoux, capace di ottenere 3 partenze al palo (1979, 1980, 1982). Curiosamente, il francese non è mai riuscito a vincere quando è scattato davanti a tutti, ma lo ha fatto in un’edizione in cui si era qualificato decimo! Sono invece in tre ad aver arpionato una pole con due team diversi. Si tratta di Graham Hill (1965 Brm, 1967 Lotus), Ronnie Peterson (1973 Lotus, 1976 March) e Alain Prost (1981 Renault, 1984 McLaren). Il solo pilota in attività a vantare un pole position è Max(2021). Sono due le pole position italiane nel Gran Premio di, entrambe firmate da Alberto Ascari (1952 e 1953). 12.09 Sul fronte dei team, la scuderia più vincente in assoluto è la ...

Motorsport_IT : #F1 | Seguite il primo turno di prove libere del Gran Premio d'Olanda 2022 di #Formula1 con la Diretta LIVE offerta… - SassoMarcoSF91 : F1: segui in diretta l'azione della prima sessione di libere sul circuito di Zandvoort #F1 #Formula1 #news #newsf1… - FUnoAT : #F1 #FUnoAT #DutchGp???? Tra circa mezz'ora la F1 scende in pista. Sempre in prima linea, noi di @FUnoAT siamo già… - AlePassanti : RT @OA_Sport: LIVE F1, #DutchGP 2022 in DIRETTA: inizia il weekend a Zandvoort, si parte con la FP1 #Leclerc #Sainz #Ferrari #F1 #Hamilton… - OA_Sport : LIVE F1, #DutchGP 2022 in DIRETTA: inizia il weekend a Zandvoort, si parte con la FP1 #Leclerc #Sainz #Ferrari #F1… -